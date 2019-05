Gara 3 nella parte destra del tabellone che vede Cremona e Venezia con nelle mani il match point per le semfinali dopo aver vinto le prime due partite casalinghe rispettivamente contro Trieste e Trento. Che Trieste di fronte al proprio pubblico voglia giocare una partita diversa dalle precedenti si capisce da subito: la precisione dalla distanza di Dragic scava il primo solco e quando dall’altra parte Mathiang trova il canestro da sotto, Trieste reagisce mandando in cielo Mosley per il 38-16 del primo quarto. Vantaggio che Trieste congela anche nel secondo: quando Cremona si avvicina con Sanders, i padroni di casa riallungano andando all’intervallo sul 47-34 grazie alla schiacciata sulla sirena di Sanders. Nella ripresa Trieste ricomincia da Dragic che con due triple costruisce il massimo vantaggio, ma la reazione di Cremona non si fa attendere: parziale di 16-2 firmato da Mathiang e Stojanovic che rimette i lombardi a -7 e allora in cattedra per i padroni di casa sale Cavaliero: la bandiera triestina mette 11 punti in fila per chiudere il terzo quarto sul 75-62. Partita finita? Niente affatto perché per Cremona chiede aiuto alle sue triple: ne mette 6 nel quarto con Crawford, Ricci, Diener e ancora Crawford per riaprire tutto sull’86-84. I lombardi hanno in mano addirittura la palla del pareggio ma il secondo tiro libero di Crawford è corretto da Ricci in maniera irregolare secondo gli arbitri e Trieste si salva chiudendo sul 91-86, riaprendo la serie sul 2-1 Cremona. Anche Trento, sotto 2-0 con Venezia, ha le stesse intenzioni e comincia bene la sfida con Forray e Marble a firmare il 13-11 del primo quarto. Nel secondo c’è il vantaggio della Reyer con il canestro di Daye ma da lì in poi è solo Trento a fare la partita: 25-12 il parziale con una serie di canestri di Gomes prima e Marble poi che valgono il 38-23 dell’intervallo. La coppia di americani, affiancati questa volta da Craft portano addirittura al +21 Trento che può gestire fino alla fine chiudendo sul 72-59 e riaprendo la serie.