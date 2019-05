Con il raduno a Treviso, l’Italia del basket femminile comincia l’avventura che porterà agli Europei (dal 27 giugno al 7 Luglio). Inserita nel gruppo C giocherà la prima fase a Nis in Serbia contro Turchia, Ungheria e Slovenia. La prima di ogni girone passerà alla fase successiva, la seconda e la terza affronteranno il barrage. Prima avversaria la Turchia, che ci batté due anni fa agli Europei del 2017, grazie anche all’azione che suscitò qualche polemica, quando l’americana naturalizzata Hollingsworth con una gomitata tolse di fatto dalla competizione Chicca Macchi. Chicca Macchi ha lasciato la Nazionale, come la capitana Raffaella Masciadri, dopo una carriera fantastica e lunghissima. Ora i gradi di capitano li ha ereditati Giorgia Sottana che con Cecilia Zandalasini guiderà le compagne in un Europeo che ha un sapore di rivincita, dopo la beffa del 2017, quando l’Italia sfiorò di un soffio il 6° posto, ultimo valido per l’accesso ai Mondiali 2018. E’ una Nazionale che ha un mix di giovani e veterane e un nuovo allenatore, Marco Crespi che ha cominciato l’avventura con le azzurre dalle qualificazioni. L’Italia non arriva al podio dall’argento Europeo del 1995. Primo obiettivo: entrare nei primi 6 posti, validi per la partecipazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.