I quaranta minuti più importanti della stagione: per Avellino che si trova a un passo dall’impresa di eliminare la prima della classe, per Milano che vuole togliersi le spalle dal muro e tornare a casa a giocarsi il passaggio alle semifinali. Gara 4 comincia con Avellino insolitamente tesa e contratta e con Milano che ne approfitta per tirare subito la prima spallata: 11-0 il parziale con Brooks e Nunnally a costruire in attacco. L’ingresso in campo di Nichols dà ad Avellino qualche iniziativa in più ma sotto il canestro Tarczewski è immarcabile, Nunnally preciso dalla distanza e il primo quarto si chiude con il vantaggio milanese 15-26. Nel secondo si rivede Sykes che riporta i suoi a -9 ma Milano è concentrata: altro parziale di 10-2 firmato dalle triple di Jerrells e Kuzminskas per il +15 Olimpia e il 31-43 dell’intervallo. Milano apre la ripresa con 8 punti di Nunnally e la tripla di Cinciarini per costruire il +17 ma Avellino ha una reazione importante:10-0 il break con le triple di Filloy che fanno male all’Olimpia e la partita si riapre sul 49-54. All’Olimpia però basta che rientri in campo Nunnally per trovare di nuovo il +13 con 8 punti dell’americano e il 55-64 dell’ultimo riposo. Nel quarto periodo Milano segna dal campo solo con la coppia Jerrells-Kuzminskas ma basta per rintuzzare ogni tentativo di rimonta avellinese che con Harper arriva a -9 ma basta: l’Olimpia chiude sull’80-86, portando la serie sul 2-2 e il diritto di giocare la decisiva gara 5 a Milano.