Dopo 4 partite della serie sempre decise dal fattore campo, Venezia e Trento si trovano per la decisiva gara 5 dei quarti con in palio un posto nella semifinale contro Cremona. Come nelle precedenti sfide anche in questa occasione è battaglia fisica tra i due quintetti che segnano poco ma non si risparmiano in difesa: Watt da quella veneziana, Hogue da quella trentina tengono la partita in equilibrio nel primo quarto chiuso sul 16-14 Reyer. Anche nel secondo le percentuali non migliorano ma Venezia mette in campo più energia, vicino a canestro con Vidmar e a tutto campo con De Nicolao, per scappare sul 22-14, parziale che si allunga anche perché Trento continua a pasticciare mentre Venezia trova anche il canestro pesante con Daye e Haynes e quando alla partita si iscrive anche Bramos con 8 punti consecutivi il vantaggio si dilata fina al +21 prima che Craft limi il divario portando le due squadre all’intervallo sul 40-24.



Nella ripresa cala l'intensità e sale la stanchezza: al tentativo di rientro trentino con Gomes , Venezia risponde con un altro parziale per arrivare fino al massimo vantaggio, 59-36, con il canestro di Bramos e la schiacciata di Vidmar. Per Trento significa resa, per la Reyer un ultimo quarto da giocare in controllo per chiudere 87-62 e raggiungere in semifinale Cremona per la serie che comincerà giovedì.

L'Olimpia raggiunge Sassari in semifinale

Nella serata di domenica l'Armani Ax Milano ha conquistato la semifinale. Si è qualificata battendo 92-76 la Sidigas Avellino in gara 5 della sfida dei quarti conquistando così il punto decisivo per vincere (3-2) la serie. Migliori marcatori per Milano il grande ex Nunnally con 25 punti e Nedovic con 13. In semifinale l'Armani se la vedrà con il Banco di Sardegna Sassari.