La prima della stagione regolare, Milano, contro la quinta, Sassari, che non perde da 20 partite si affrontano la prima Gara1 delle serie di semifinale playoff. Ritmi forsennati e anche tanti errori per aprire la sfida: Smith tiene Sassari attaccata alla partita e Ciciarini tira la prima spallata milanese. Poi c’è l’ingresso nei playoff di James: l’americano mette la tripla del +5 Olimpia ma la Dinamo ha energia da vendere: 6-0 di parziale e il canestro di Gentile che vale il sorpasso prima che la furbata di Nedovic sulla rimessa dal fondo regali a Milano il vantaggio 18-16 alla prima sirena. Sassari nel secondo quarto alza ulteriormente il ritmo: Gentile e Polonara confezionano un parziale di 13-0 che manda i sardi a +11 e Milano è costretta ad inseguire. James cerca di metterci una pezza con due triple, Sassari risponde con la coppia Thomas-Pierre, altre due triple di Milano chiudono il primo tempo limano le distanze fino al -4 che però Gentile riallunga sul 35-41 dell’intervallo. L’Olimpia vuole attaccare fin dall’inizio della ripresa: Brooks con una schiacciata firma la parità sul 44 e da quel momento è equilibrio con Thomas a mettere avanti Sassari e Tarczsewski a riagguantare la parità, Micov con la tripla per il +3 Milano e Gentile con lo stesso tiro per il 60 pari dell’ultimo riposo. L’uomo del destino di Sassari è Stefano Gentile che segna 12 punti in fila per il + 4 dei sardi che allungano a +9 con Pierre e Milano si arrende, come era successo con Avellino, perdendo gara 1 79-86 e il vantaggio del campo nella serie.