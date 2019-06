Con la serie di semifinale sul 2-2 sono gli ultimi 40 minuti a decidere chi tra Cremona e Venezia sarà la protagonista della finale scudetto con Sassari. Una gara 5 che Cremona è costretta a giocare con Diener in cattive condizioni e l’assenza del playmaker americano di passaporto italiano nel quintetto iniziale pesa fin da subito perché Venezia diventa padrona del ritmo e, con le triple di un Bramos precisissimo, cerca subito la fuga. Cremona è solo Saunders ma non basta perché la Reyer innesca anche il talento offensivo di Daye e alla sirena del primo quarto il parziale è 12-25. Anche nel secondo è Venezia a fare la partita: Tonut firma il massimo vantaggio sul 14-30, la Vanoli fa fatica a reagire, tira 1 su 11 da tre punti e Vidmar abusa dei lombardi vicino a canestro mandando le due squadre negli spogliatoi sul 33-47.

La ripresa comincia con un lampo cremonese che per mano di Saunders si avvicina a -9 ma basta che Daye e Bramos tornino al lavoro per dare a Venezia il massimo vantaggio sul 42-65. Nell’ultimo quarto Cremona non vuole abbandonare la serie senza giocarsi le ultime carte difronte al proprio pubblico: Saunders è l’ultimo ad arrendersi, Venezia è abbastanza cinica per assorbire il primo urto e poi distendersi in attacco coi suoi terminali, ma Cremona è eroica: Diener e Ruzzier la riportano a -9 con 3 minuti da giocare e questa volta Venezia ha un brivido. E’ la tripla di Bramos che vale il 69-79 e il viaggio nella finale scudetto dove affronterà Sassari cominciando la serie lunedì prossimo con le prime due partite da giocare in casa.