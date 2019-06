Rivoluzione AX Armani: ai saluti Simone Pianigiani, pronto il ritorno in Italia di Ettore Messina, che potrebbe ricoprire il doppio ruolo di presidente e allenatore di Milano. La separazione con Pianigiani arriva direttamente da un comunicato pubblicato sul sito ufficiale: "La Pallacanestro Olimpia Milano e il coach Simone Pianigiani hanno deciso in data odierna di interrompere consensualmente il loro rapporto di lavoro. In due anni, Pianigiani ha condotto la squadra ad uno scudetto e due Supercoppe. L’Olimpia desidera ringraziarlo per la professionalità e l’impegno profuso, e gli formula i migliori auguri per il proseguo della sua carriera". Ora la strada per il futuro è quella che porta a Ettore Messina, come riferisce The Athletic NBA. L'ex coach di Virtus Bologna, Treviso, Cska Mosca, Real e Nazionale potrebbe ricoprire il doppio ruolo da presidente e allenatore. Dal 2014 Messina è nello staff dei San Antonio Spurs come assistant coach.