A dodici giorni dall’esordio contro la Turchia a Eurobasket 2019, l’Italia è in buonissima salute. Almeno questo è il responso delle due partite contro la Bielorussia giocate in due giorni consecutivi tra Broni e Parma, che hanno entrambe visto uscire le azzurre vincitrici dal campo – anche se lo svolgimento non avrebbe potuto essere più diverso. Se nella partita di venerdì sera la squadra di Marco Crespi aveva dovuto rimontare 10 lunghezze di svantaggio per poi chiudere la partita solamente nel minuto finale, a Parma la gara non ha davvero avuto storia, con le azzurre sempre in vantaggio dal primo all’ultimo minuto. Merito di un’eccellente applicazione difensiva (solo 16 i punti concessi alle avversarie in tutto il primo tempo) e una distribuzione offensiva equilibratissima, con tutte le giocatrici scese in campo che sono andate a referto. Ancora senza Cecilia Zandalasini – alle prese con il recupero dopo la brutta distorsione alla caviglia subita qualche settimana fa – la miglior realizzatrice è stata di nuovo Elisa Penna, che a differenza di venerdì sera non ha più dovuto segnare 27 punti, ma si è limitata a 12. In doppia cifra anche Nicole Romeo con 11 punti (3 triple a segno) e Valeria De Pretto con 10 (ottima nell’ultimo quarto ed elogiata da coach Marco Crespi nel post-partita), seguite dai 9 punti di Francesca Dotto e capitan Giorgia Sottana, oltre ai 7 di Olbis André.

Le parole di coach Crespi e Sottana dopo la partita

Sorridente e sudato per il grande caldo, coach Marco Crespi è apparso soddisfatto dopo la partita: “La notizia migliore di questa gara è la squadra. Ci sono stati momenti in cui abbiamo attaccato con tanti passaggi e diverse protagoniste si sono distribuite i punti. In un contesto del genere può emergere anche una giocatrice di squadra come Valeria De Pretto che sta facendo sempre la cosa giusta. È un ottimo segno il fatto che siamo sempre riusciti a rispondere, con pochissimi cali di intensità. Abbiamo aggredito bene la partita”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Giorgia Sottana: “Sicuramente oggi siamo partite forte come non avevamo fatto nelle ultime tre partite. Abbiamo fatto tanti passi in avanti in difesa, anche se in attacco dobbiamo sistemare un paio di cose per trovare la miglior flessibilità, ma oggi sono contenta. Questa squadra è brava a soffrire perché arriviamo sempre a un momento in cui dobbiamo stringere i denti, ma in un modo o nell’altro ci riusciamo sempre. Siamo state brave a rimanere aggrappate”. Le azzurre ora si prenderanno due giorni di pausa e si ritroveranno poi a Roma, poi voleranno in Belgio nel prossimo weekend per le ultime amichevoli prima dell’esordio agli Europei, e tornerà in campo anche Cecilia Zandalasini: “Finalmente torna anche Cecilia perché abbiamo bisogno di lei come il pane” ha detto Sottana. “Il fatto che lei sia stata fuori ha fatto risaltare tante altre in queste partite: speriamo che possa dare il meglio anche se si è presa una bella distorsione”.