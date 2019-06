Ci siamo: a due anni di distanza dalla delusione europea contro la Lettonia che ci ha costretto a guardare i mondiali da casa, le ragazze di coach Marco Crespi – alla prima avventura continentale sulla panchina dell’Italia femminile – vanno a caccia del riscatto in una manifestazione in cui le azzurre saranno una delle mine vaganti. L’Italia è stata inserita nel gruppo C assieme a Turchia, Slovenia e Ungheria: quattro raggruppamenti, in cui la prima classificata conquista l’accesso diretto ai quarti di finale, mentre seconda e terza dovranno poi battagliare in uno spareggio per prendersi l’accesso alla fase a eliminazione diretta. Una dieci giorni in cui Cecilia Zandalasini e tutte le altre cercheranno di dire la loro, andando a caccia del miglior posizionamento possibile. Gli europei inizieranno giovedì 27 giugno, in diretta in esclusiva sui canali Sky Sport. Di seguito gli appuntamenti con le prime tre partite dell’Italia:

Giovedì 27 giugno: ITALIA-Turchia, ore 18.30

Venerdì 28 giugno: ITALIA-Ungheria, ore 18.30

Domenica 30 giugno: ITALIA-Slovenia, ore 18.30

Il commento delle gare dell’Italia sarà affidato a Geri De Rosa e Silvia Gottardi, ma ogni giorno ci sarà almeno un’altra partita in onda live con il commento di Paola Ellisse e Kathrin Ress, oltre allo studio di approfondimento ogni giorno alle 15.45 con Claudia Angiolini e al prepartita dalle 18.05 che precederà ogni sfida delle azzurre, durante il quale saranno continui i collegamenti con Alessandro Mamoli – in Serbia al seguito della nazionale. Un grande sforzo organizzativo per garantire la massima copertura della competizione continentale, senza dimenticare i LIVE, le interviste e tutti i risultati in tempo reale sul sito skysport.it.