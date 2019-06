Giornata di vigilia per la nazionale femminile di basket, che domani giocherà contro la Turchia nella prima partita degli Europei di Serbia e Lettonia. Il presidente della federbasket Gianni Petrucci è intervenuto in diretta su Sky Sport 24 per delineare gli obiettivi e le aspettative per questo gruppo: "Mi aspetto di andare avanti il più possibile, possibilmente fino al pre-olimpico perché abbiamo tutto per farlo e sarebbe una bella cosa, un sogno. Abbiamo le ragazze che sono brave, abbiamo un allenatore che ha fatto un buon lavoro ovunque è andato. Abbiamo una buona nazionale, con giocatrici di esperienza e vogliono regalare un buon ricordo a loro stesse e ai loro cari".

Con il successo del calcio femminile, peraltro, lo sport a squadre delle donne è in un momento d’oro in questo momento: "Ho esperienza in quel mondo: quando ero segretario della federcalcio il calcio femminile cominciava un percorso" ha detto Petrucci. "I dirigenti sono bravissimi e stanno lavorando bene, reclamizzando il movimento nel modo giusto. Ma reclamizzare non basta se non si vince: la nazionale, sia con le giocatrici che con il CT, si sta comportando benissimo anche a livello di dichiarazioni. Queste sono le federazioni che si affermano. I media hanno dato un impulso straordinario, e quando c’è il risultato diventa tutto più bello. È una rampa di lancio importante".