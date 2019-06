Europei basket femminile, i risultati di oggi

Sono cominciati gli europei di basket femminili: in campo tutte le sedici squadre del torneo continentale che mette in palio, oltre alle medaglie del podio, anche sei posti per il torneo pre-olimpico in vista di Tokyo 2020. Le squadre in campo diviste tra Riga (Lettonia), Nis e Zrenjanin (Serbia). Questi i risultati del primo giorno di partite.

Svezia-Montenegro 67-51

Partenza forte delle svedesi, che chiudono il primo quarto avanti 23-8 grazie a un parziale di 17-0 dopo il 2-2 iniziale. Nel secondo quarto il Montenegro risponde, riportandosi sotto la doppia cifra di svantaggio grazie a un parziale di 11-0 per andare al riposo sul 31-23. La rimonta delle montenegrine arriva fino al -5, ma da lì in poi le svedesi rispondono con un parziale di 14-0 che rimette la partita saldamente nelle loro mani, mantenendo il vantaggio fino al 67-51 finale. Eccellente la prestazione di Amanda Zahui, autrice di 21 punti e 12 rimbalzi con 9/13 al tiro e 3/3 da tre punti.

Francia-Repubblica Ceca 74-61

La Francia rischia, soffre e rimane sotto per buona parte della gara, ma alla fine rimonta e porta a casa la prima vittoria agli Europei – tenendo aperta la striscia di vittorie all’esordio che va avanti dal 2015. Nonostante la brutta prova di Marine Johannes, le francesi sono riuscite a vincere grazie ai 18 punti con 6 assist e 6 recuperi di Olivia Epoupa e i 13 di Bria Hartley, mentre alla Repubblica Ceca non bastano i 19 di Romana Hejdova e i 15 di Katerina Elhotova per difendere i 10 punti di vantaggio accumulati nel primo tempo.

Ungheria-Slovenia

Gran Bretagna-Lettonia

Russia-Belgio

Turchia-Italia (su Sky Sport Arena)

Ucraina-Spagna

Bielorussia-Serbia (su Sky Sport Arena)