Finisce con le lacrime di delusione di Cecilia Zandalasini una partita che le azzurre speravano di concludere in maniera diversa: una sconfitta che brucia al termine di una partita che per oltre 30 minuti era sembrata alla portata delle ragazze di coach Marco Crespi, che ci mettono poco a prendere le misure alle giganti russe e a reggere sotto canestro, chiudendo in vantaggio di quattro punti un primo tempo tutto nel segno della n°9 azzurra. Zandalasini infatti ritrova la mira e la condizione migliore nel momento più importante, dopo aver faticato nelle prime tre sfide degli Europei: sono 13 punti a metà gara e 24 totali, raccolti tirando 7/11 dal campo e trovando il fondo della retina dall’arco in un paio d’occasioni. Bersagli che permettono all’Italia di non pagare dazio ogni volta che la Russia trova sotto il ferro la profondità di Maria Vadeeva: per la campionessa russa sono 19 punti e nove rimbalzi complessivi, alcuni dei quali pesantissimi arrivati nell’ultima frazione. Il quarto periodo infatti condanna l’Italia sin da subito: 5-0 di parziale della Russia, che vola sul +7 e non si volta più indietro. La squadra di coach Lange trova anche il fondo della retina dalla lunga distanza, tanto da portare a 15 le lunghezze di margine: troppe anche per la riscossa azzurra che si ferma dopo un 6-0 di parziale che illude soltanto in parte. Alla sirena finale il tabellone recita 63-54 in favore della Russia, che conquista i quarti di finale contro la Spagna, costringendo l’Italia a uscire dal torneo continentale e a rinunciare a dare la caccia a uno dei sei posti a disposizione per il pre-olimpico. Con questo ko infatti le azzurre non solo vedono sfumare il sogno di raggiungere il podio europeo, ma anche a inseguire un pass per le olimpiadi di Tokyo 2020. Un vero peccato.