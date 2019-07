Le partite valide per un piazzamento d’onore durante le competizioni continentali spesso sono prive di significato. Si gioca per fare bella figura, per scalare in parte una classifica con la consapevolezza di non poter arrivare più in vetta. Nel caso della corsa per il quinto e il sesto posto agli europei femminili di basket però la posta in palio era ben altra: cercare di conquistare gli ultimi due posti a disposizione per prendere parte al preolimpico e garantirsi una possibilità di arrivare a Tokyo 2020. Magra consolazione per una corazzata come il Belgio – secondo molti, una delle favorite alla vigilia della competizione continentale – e un grande traguardo raggiunto invece dalla Svezia, che a sorpresa è riuscita a battere la Russia. Di seguito il racconto delle due sfide: