Il centro della Stella Rossa Ognjen Kuzmic ha subito un grave incidente stradale ed è in condizioni gravi. Secondo quanto scritto nel comunicato del suo club, l’ex giocatore di Real Madrid e Golden State Warriors era di rientro da un matrimonio sulla strada principale che unisce Banja Luka e Prijedor quando la sua Porsche è uscita di strada colpendo una BMW che proveniva dalla direzione opposta. Il giocatore ha riportato fratture alla testa e al petto e, a causa della gravità delle ferite, è stato trasferimento urgentemente a Belgrado. Secondo quanto riportato dal Telegraf il 29enne è ora in stato di coma indotto in maniera preventiva, anche se non pare che abbia subito danni celebrali tali da metterlo in pericolo di vita. Sull'auto si trovava anche l'amico Bogdan Ilic, che ha riportato ferite. Kuzmic pochi giorni fa ha firmato un contratto biennale per tornare alla Stella Rossa, squadra per cui aveva giocato nella stagione 2016-17 prima degli ultimi due anni al Real.