Per gli appassionati di basket a Torino non sono settimane facili. Dopo il fallimento dell’Auxilium, cancellata dai debiti e dalla giustizia sportiva, un altro mistero tiene banco nella capitale piemontese. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera – Torino, infatti, è sparito il trofeo della Coppa Italia vinto dalla società nel 2018: durante il censimento dei beni della società per rifondere i creditori, il curatore fallimentare Valter Bullio non ha trovato nella sede del club due trofei che invece avrebbero dovuto essere inseriti, vale a dire la Coppa Italia del 2018 e il trofeo della promozione in A1 del 2015. Le due coppe non hanno valore economico, ma rappresentano un pezzo importante della storia della società e se messe all’asta avrebbero potuto raccogliere l’interesse dei tifosi o del Torino Basketball Club, la nuova squadra nata grazie al titolo sportivo della Dinamo Academy Cagliari. La denuncia della sparizione dei beni è stata depositata in Procura da parte del curatore: nelle prossime settimane si proverà a fare luce su questo mistero.