Gli europei di basket tornano in Italia a 30 anni di distanza dall’ultima volta: è stato scelto il Mediolanum Forum di Milano come una delle quattro sedi in cui si terrà la prima fase a gironi della prossima manifestazione continentale maschile. Uno dei raggruppamenti scenderà quindi sul parquet nel capoluogo lombardo, mentre gli altri Paesi ospitanti saranno Germania (a Colonia quella iniziale del torneo), Repubblica Ceca (alla O2 Arena di Praga, dove nel 2017 si è giocato l'EuroBasket donne) e Georgia (a Tbilisi). Alla Mercedes-Benz Arena di Berlino invece si terrà la fase finale della competizione continentale - a sei anni di distanza dalla manifestazione del 2015 ospitata sempre nella capitale tedesca. Battute quindi le candidature di Estonia, Slovenia e Ungheria. Dopo la vittoria nella corsa alle olimpiadi invernali del 2026 assieme a Cortina quindi, Milano sarà protagonista anche tra due anni, ospitando una manifestazione che manca in Italia dal 1991; quando gli Europei sotto canestro si giocarono al PalaLottomatica di Roma - con gli azzurri che sfiorarono il successo, arrendendosi soltanto in finale alla Jugoslavia. Una competizione continentale quella (in parte) anche milanese tutta da seguire in esclusiva sui canali Sky Sport.