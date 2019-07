Mondiali in dubbio: i Pelicans potrebbero porre il veto

Queste le informazioni ufficiali del comunicato della federazione, con la speranza che lo stop sia di breve durata e che la sua presenza in squadra sia soltanto rimandata di un paio di settimane. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport però, le possibilità di un recupero sono ridotte ai minimi termini. A pesare, oltre alle valutazioni dello staff azzurro che confida nella possibilità di riaverlo sul parquet, sarà anche il parere dei New Orleans Pelicans – spettatori interessati della situazione e che, come spesso accade nell’eterno scontro tra nazionali e club, non vedono certo di buon occhio un impegno extra per un giocatore reduce da infortunio e che potrebbe così compromettere la sua preparazione in vista della sua prima stagione NBA. Per questo l’idea che la nazionale di coach Sacchetti possa partire per la Cina senza Nicolò Melli prende sempre più forma, con buona pace di chi sperava finalmente di poter vedere tutti assieme in campo i talenti di una generazione mai completamente compiuta con la maglia dell’Italia.