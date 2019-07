Carles Puyol ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2014. Sono passati cinque anni da allora ma, nonostante il lungo periodo di inattività, l'ex difensore non ha di certo perso il suo smalto. Ha continuato ad allenarsi individualmente e ancora oggi, a 41 anni, mostra una forma fisica invidiabile. Dopo aver lasciato il mondo del calcio, lo spagnolo si è dedicato ad altre attività e altri sport: dal tennis al padel per finire al basket. Da calciatore ha scritto la storia e anche con il pallone a spicchi in mano se la cava alla grande, tanto che è stato lui stesso a offrirsi ironicamente alla squadra di pallacanestro del Barcellona. L'ex centrale blaugrana ha pubblicato sui propri account social un video in cui si mette alla prova con un tiro da 3 e realizza uno splendido canestro. "Un nuovo elemento per il Barcellona?" ha scritto Puyol, e l'appello è stato raccolto dai cestisti del club catalano che si sono complimentati con lui e avanzato una proposta di allenamento congiunto, ma non sono stati gli unici a restare impressionati dalle sue qualità. Una divertente proposta, infatti, gli è arrivata anche dal Maccabi Tel Aviv. "Ciao Carles Puyol - ha scritto la società di basket israeliana -. Il Barcellona non ha posto in rosa, noi potremmo avere spazio per te. Potresti giocare come ala-pivot?". Il classe '78, dopo aver vinto tutto nel calcio, è pronto a lasciare il segno anche sul parquet.