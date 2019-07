Dopo una settimana di allenamento, l'Italia è pronta a scendere in campo per il primo torneo della sua estate che la porterà al Mondiale di Cina (31 agosto-15 settembre, in diretta esclusiva su Sky). Gli azzurri del CT Meo Sacchetti disputano la settima edizione della Trentino Basket Cup, quadrangolare in programma tra oggi e domani alla BLM Group Arena di Trento: nella prima partita dell'evento, l'Italbasket affronterà la Romania (ore 20.30, live streaming con commento su skysport.it), incontrata nelle qualificazioni a FIBA World Cup. Il giorno seguente (31 luglio, sempre alle 20.30) la sfida a una fra la Svizzera e la Costa d'Avorio.



A riposo Belinelli e Gallinari. Ancora out Datome

Saranno tenuti a riposo per l’intero torneo Marco Belinelli e Danilo Gallinari per affaticamento muscolare dopo i carichi di lavoro svolti a Pinzolo. Non disponibile a Trento anche Luigi Datome, che prosegue il suo percorso di recupero. Salteranno la Romania Ariel Filloy, Riccardo Moraschini e Brian Sacchetti. Presente invece Daniel Hackett, che dopo qualche polemica si è aggregato al gruppo lo scorso 26 luglio. Attesa per Gentile e Aradori, oltre che per il pacchetto milanese formato da Brooks, Cinciarini, Della Valle e dal neo acquisto Biligha.



Sacchetti: "Fuori i big? Non ci prendiamo rischi"

Così il CT Meo Sacchetti alla vigilia della partita con la Romania: “Abbiamo dei problemi con acciacchi e ritardi di preparazione - ha spiegato l'allenatore della Nazionale -. Dispiace, sappiamo che al pubblico di Trento sarebbe piaciuto vedere in campo tutti gli Azzurri. In questo momento del raduno però, le decisioni dello staff medico-sanitario sono più importanti che mai. Non possiamo assumerci rischi e dobbiamo sempre pensare al nostro progetto. È una preparazione a tappe, lunga. Quando si sta insieme 50 giorni bisogna stare bene insieme. Abbiamo una carenza strutturale nel pacchetto lunghi e dovremo fare della nostra debolezza una forza. Non siamo fra le favorite del Mondiale, ma abbiamo fame”.

I 12 Azzurri per Italia-Romania

#23 Awudu Abass (1993, 198, A)

#4 Pietro Aradori (1988, 196, A)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C)

#15 Jeff Brooks (1989, 203, A)

#20 Andrea Cinciarini (1986, 190, P)

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G)

#5 Alessandro Gentile (1992, 200, G/A)

#0 Daniel Hackett (1987, 199, G)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 201, A)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C)

#7 Luca Vitali (1986, 201, P)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G)

Il programma della Trentino Cup

Martedì 30 luglio

Ore 20.30 Italia-Romania (live streaming su skysport.it)

Mercoledì 31 luglio

Ore 20.30 Italia-Svizzera/Costa d’Avorio (live streaming su skysport.it)