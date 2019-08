L'Italia conquista una straordinaria medaglia di bronzo agli Europei Under 16 di basket, in corso a Udine. Al PalaCarnera, gli azzurrini di Gregor Fucka hanno battuto la Russia 73-68 nella finale 3°-4° posto. Per le giovanili azzurre si tratta della terza medaglia nelle ultime settimane, dopo gli ori continentali conquistati dalle Nazionali femminili Under 18 e Under 20. Quattro gli azzurrini in doppia cifra: Casarin 14 punti (anche 4 rimbalzi e 6 assist), Giordano e Marangoni 13 e Spagnolo 11 (con 6 rimbalzi e 2 palle rubate).

Partenza a razzo, poi ci pensa Marangoni

Dopo le false partenze con Grecia e Francia, questa volta sono gli azzurrini a cominciare con le marce alte, volando 20-11 al termine del primo periodo. La Russia però stringe le maglie in difesa e lascia a secco gli avversari per un'eternità nel secondo quarto, recuperando le 9 lunghezze di svantaggio e andando al riposo in perfetta parità a quota 31. L'equilibrio regna sovrano anche nel terzo periodo, quando i russi tentano l'allungo ma vengono ripresi nel finale di quarto, grazie soprattutto ai canestri degli ispirati Giordano e Gravaghi per il 49-49. Le due squadre si equivalgono e rispondono colpo su colpo, fino agli ultimi 120'', quando sale in cattedra Marangoni, che con due triple praticamente consecutive scava il solco. Nel finale sono Casarin e Spagnolo dalla lunetta a mettere in cassaforte la vittoria dell'Italia (73-68), che vale uno storico bronzo.