Manca pochissimo alla prima palla a due del mondiale in Cina: un avvicinamento alla competizione intercontinentale complicato dalle (tante) sconfitte più o meno pesanti incassate in queste ultime settimane dagli Azzurri. Nel torneo AusTiger – test cinese prima dell’inizio ufficiale del girone mondiale – sono arrivati altri tre ko contro Serbia, Francia e Nuova Zelanda. A prescindere dalla dimensione e dalla forza dell’avversario, la squadra di coach Sacchetti non è riuscita a sfruttare al meglio i ritorni in campo di due talenti come Danilo Gallinari e Gigi Datome. E se il giocatore dei Clippers è apparso da subito pienamente recuperato a livello fisico dopo i problemi di appendicite, discorso diverso va fatto per il capitano dell’Italbasket – ancora lontano dalla condizione migliore. “Datome ha 10-11 minuti nelle gambe”, ha commentato Sacchetti nelle scorse ore, mentre indiscrezioni parlano addirittura di una possibile rinuncia da parte del giocatore del Fenerbahce qualora dovesse rendersi conto di non avere la forza fisica per poter essere utile al gruppo. Anche per questo Sacchetti ha deciso di rimandare ancora un po’ la comunicazione ufficiale degli ultimi due tagli: il roster infatti passerà dai 14 ai 12 componenti definitivi il prossimo 29 agosto, 48 ore prima della palla a due contro le Filippine (partita in esclusiva sui canali Sky Sport).