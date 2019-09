Un sacrificio necessario quello compiuto da Jayson Tatum nel tribolato e vincente finale giocato dal Team USA contro la Turchia: il giocatore dei Celtics ha messo lo zampino nel successo conquistato soltanto dopo un tempo supplementare dai ragazzi di coach Popovich. Il n°10 di Team USA infatti è stato il più rapido ad approfittare del doppio errore dalla lunetta di Cedi Osman, veloce nel correre in transizione dall’altra parte e scaricare al momento giusto su Khris Middleton. Un’azione risultata poi decisiva: i due liberi del giocatore dei Bucks hanno regalato agli USA il successo, mentre Tatum è stato accompagnato a spalla fuori dal parquet. Dal replay degli ultimi istanti di gara infatti è chiaro come la sua caviglia, una volta scaricato il pallone al compagno, ruoti in maniera innaturale – perdendo l’appoggio e rischiando di subire un infortunio grave sia per la spedizione a stelle e strisce che per i Celtics. Le notizie ufficiali arriveranno soltanto nelle prossime ore, quando Tatum si sottoporrà a esami più approfonditi. Nel frattempo sono arrivate le prime rassicurazioni a fine gara: il n°10 è uscito senza stampelle dall’arena e poggiando senza grosso fastidio il piede a terra. Un sospiro di sollievo per tutto il Team USA che mai come contro la Turchia ha dimostrato di essere fragile e di aver bisogno del contributo di tutti.