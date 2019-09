Un girone che non ha riservato sorprese per i ragazzi di coach Sacchetti, vincenti e convincenti nelle prime due sfide contro Filippine e Angola (fin troppo facili da portare a casa) e poi sconfitti con onore contro una Serbia fuori portata per forza, profondità e talento. Bilancio in linea con le previsioni della vigilia: due vittorie su tre e il passaggio del girone come seconda forza alle spalle di Nikola Jokic e compagni. Gli azzurri accedono dunque alla seconda fase, finendo nel raggruppamento J composto dalle prime due squadre rispettivamente del gruppo C e del gruppo D. Una formula che non prevede dunque l’immediato accesso alla fase a eliminazione diretta, ma un ulteriore doppio incrocio per determinare il passaggio del turno. Un meccanismo meno intuitivo, in cui bisognerà tenere anche dei risultati pregressi raccolti dalle squadre.

Quali sono le prossime avversarie dell’Italia?

Gli azzurri vengono dunque inseriti in un gruppo insieme alla Serbia – contro cui non giocheremo di nuovo, ma portiamo con noi il risultato ottenuto nel primo girone – alla Spagna e al Porto Rico. Due partite che l’Italia sarà costretta a vincere per tenere vive le speranze di qualificazione. Marc Gasol e compagni hanno vinto lo scontro diretto con la squadra americana e anche loro avranno il vantaggio di partire con un successo in più in classifica.