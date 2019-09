Angola-Filippine 84-81 OT (Gruppo D)

In un girone pieno di partite decise dopo un quarto e chiuse con scarti di decine di punti, la sfida più combattuta è quella che conta di meno: il testa a testa tra Filippine e Angola per conquistare l’unica vittoria nel gruppo è avvincente, equilibrata e decisa soltanto dopo un tempo supplementare in favore della squadra africana. La grande possibilità per gli asiatici arriva allo scadere dei tempi regolamentari, ma la gestione dell’ultimo possesso di Perez è disastrosa e costringe le Filippine a restare sul parquet per cinque minuti in più. Un supplementare decisivo per l’Angola, che chiude in affanno e viene graziato sulla sirena. Una vittoria degli africani figlia dei 20 punti messi a referto da Joaquim e dai cinque giocatori in doppia cifra. Le Filippine chiudono il girone con tre sconfitte subite in altrettante gare, nonostante i 23 punti e 12 rimbalzi in 42 minuti di Andray Blatche.