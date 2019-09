È un Meo Sacchetti inevitabilmente deluso quello che si è presentato davanti ai microfoni di Sky Sport al termine della sconfitta contro la Spagna che, unita a quella contro la Serbia, è valsa l’eliminazione agli azzurri. "Abbiamo giocato due partite intense in cui siamo riusciti a rimanere in partita solo per 35 minuti"ha spiegato il Ct. "Questa sconfitta ci fa male perché abbiamo avuto un blackout dopo cinque minuti nel primo tempo, permettendo loro di recuperare troppo presto il vantaggio che avevamo creato". Decisivo il parziale di 10-0 subito dagli azzurri negli ultimi 4 minuti di gioco, quando erano riusciti a portarsi a +4 con una tripla di Danilo Gallinari: "Quando la palla scotta e si tratta di fare delle scelte abbiamo sbagliato. Gli ultimi palloni della partita sono più pesanti degli altri e bisogna saperli leggere, essere più bravi a fare la cosa giusta al momento giusto".

Sacchetti: "Ai giocatori non ho detto nulla. Ci manca qualcosa"

Un ultima battuta sull’umore dello spogliatoio dopo la sconfitta: "Ai giocatori nello spogliatoio non ho detto niente, volevo un po’ pensare per me" ha detto Sacchetti. "È logico che ci sia un po’ di delusione in tutti, bisogna essere onesti: a questo punto giocare bene non serve a niente. Abbiamo dimostrato di poterci stare con una squadra come la Spagna ma rimaniamo con niente in mano, bisogna essere più bravi e più cinici. A noi manca ancora qualcosa".