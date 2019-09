Turchia-Nuova Zelanda 101-102 (Gruppo O)

Partita divertente e molto avvincente, nonostante la posta in palio praticamente nulla tra le due squadre. La Turchia, guidata da un super Cedi Osman da 32 punti, 12/21 al tiro, cinque triple e un sacco di giocate utili, non riesce ad avere la meglio in volata dei “Tall Blacks” che così bene hanno fatto in questa competizione mondiale. Mahmutoglu ne aggiunge 27, Welbikin 15, portando il totale oltre quota 100 per la prima volta nella manifestazione in casa turca. La Nuova Zelanda però ne mette a segno uno in più, grazie ai sette giocatori in doppia cifra (17 a teta per Fotu e Loe) e saluta la Cina con un sorriso.