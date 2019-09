Repubblica Ceca-Polonia 94-84, il tabellino

REPUBBLICA CECA: Auda 1, Balvin 9, Bohacik 21, Hruban 24, Kriz 0, Palyza 0, Peterka 9, Pumprula 5, Satoransky 22, Schilb 0, Sirina 3, Vyoral 0

POLONIA: Balcerowski 0, Cel 9, Gruszecki 4, Hrycaniuk 9, Koszarek 3, Kulig 12, Laczynski 0, Olejniczak 0, Ponitka 11, Slaughter 12, Sokolowski 2, Waczynski 22

Repubblica Ceca e Polonia sono le due squadre che, pur uscendo ai quarti di finali, possono essere estremamente soddisfatte dei loro Mondiali. È forse anche per questo che hanno dato vita a una partita divertente e ben giocata, vinta dai cechi solamente nel finale per 94 a 84. Un successo arrivato grazie al controllo dei tabelloni (41 rimbalzi contro 27) e sopratutto al contropiede (15-0 il conto dei punti in questa situazione), spinto in particolare da Tomas Satoransky che ha firmato un’altra prestazione d’autore in questa sua eccellente FIBA World Cup. La sua doppia doppia da 22 punti e 12 assist suggella ancora di più la sua candidatura a uno dei posti nel quintetto ideale della competizione, da conquistare con l’ultima gara contro la Serbia che vale il quinto posto — risultato mai raggiunto dalla Repubblica Ceca nella sua storia. Fondamentali anche le prestazioni balistiche di Hruban (24 punti) con 12 rimbalzi e Bohacik (21) che hanno segnato 9 delle 15 triple tentate all’interno di un ottimo 13/24 di squadra dalla lunga distanza per gli uomini di Ginzburg. Alla Polonia — guidata dai 22 punti di Waczynski e la doppia doppia da 12 e 10 assist di Slaughter — rimane comunque un’altra partita per chiudere la loro splendida partecipazione ai Mondiali, giocandosi il settimo posto nientemeno che contro gli Stati Uniti. Vincere quella partita rappresenterebbe il finale migliore per un Mondiale comunque memorabile.