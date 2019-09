Marco Crespi ricomincia dalla Svezia. Dopo la conclusione del suo accordo con la federazione italiana per la guida della nazionale femminile, l’allenatore guiderà quella svedese per i prossimi quattro anni, come annunciato sul sito internet della federazione. “Con Marco prendiamo un allenatore estremamente competente e qualificato che fornisce energia ed è molto comunicativo nella sua leadership” ha afferma il direttore della squadra nazionale Fredrik Joulamo. “Le sue credenziali parlano da sole, ma ciò che spicca davvero con Marco è la sua personalità: mette la sua anima in ciò che fa e molti riferimenti testimoniano la sua abilità”. “È una grande ed eccitante sfida guidare il programma della squadra nazionale di un'altra nazione” ha detto invece Crespi nel comunicato. “Sono curioso di me stesso e desidero ardentemente questa sfida, che oltre al basket riguarda anche l'introduzione a una cultura diversa dalla mia”. La Svezia ha concluso gli ultimi Europei al sesto posto, eliminata ai quarti dalla Serbia (poi medaglia di bronzo): a novembre cominceranno le qualificazioni per i prossimi Europei, mentre dal 6 al 9 febbraio la squadra di coach Crespi giocherà il torneo pre-olimpico per guadagnare un posto a Tokyo 2020.