I Mondiali di basket non hanno solamente incoronato la Spagna come campione del mondo, ma hanno anche determinato sette posti per il prossimo torneo Olimpico a Tokyo 2020, a cui si aggiunge quello destinato al Giappone padrone di casa. Quei posti sono andati agli Stati Uniti e all’Argentina per il continente americano, all’Australia e all’Iran per l’Asia-Oceania, a Spagna e Francia per l’Europa, a cui si unisce la Nigeria per l’Africa. Tutte le altre nazionali dovranno guadagnarsi uno dei quattro posti a disposizione nei quattro tornei Pre-Olimpici che si disputeranno tra il 23 e il 28 giugno 2020, a cui partecipano le sedici migliori squadre della FIBA Basketball World Cup (tra cui anche l’Italia, che ha chiuso al decimo posto) e le due nazionali col migliore ranking FIBA per le quattro macro regioni (Angola e Senegal per l’Africa, Messico e Uruguay per le Americhe, Cina e Corea per l’Asia-Oceania e Croazia e Slovenia per l’Europa).

L’elenco completo delle squadre che parteciperanno al Pre-Olimpico

Questo è l’elenco completo delle squadre da cui verranno sorteggiati quattro gruppi da sei squadre, che poi verranno ulteriormente divisi in due raggruppamenti da tre con le migliori due che si incroceranno in semifinale e poi finale per un posto a Tokyo, procedimento identico a quello di Rio 2016 che vide gli azzurri sconfitti in finale contro la Croazia al supplementare di Torino.

Europa 11:

Serbia

Repubblica Ceca

Polonia

Lituania

Italia

Grecia

Russia

Germania

Turchia

Slovenia

Croazia

America 7:

Brasile

Venezuela

Portorico

Repubblica Dominicana

Canada

Messico

Uruguay

Africa 3:

Tunisia

Angola

Senegal

Asia-Oceania 3:

Nuova Zelanda

Cina

Corea del Sud