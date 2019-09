La carriera di Alessandro Gentile

Nel comunicato si legge anche: "Nato il 12 novembre di 27 anni fa a Maddaloni, Alessandro Gentile debutta giovanissimo in Serie A vestendo la maglia di Treviso fra il 2008 e il 2011: il passaggio all’Olimpia Milano lo lancia ai vertici della pallacanestro in Italia e in Europa, visto che con le Scarpette Rosse Ale, da capitano, vince due scudetti (con la ciliegina del premio di MVP della Finali 2014), due Coppe Italia e una Supercoppa e si ritaglia un ruolo di primo piano anche con la Nazionale Italiana (in carriera già 80 presenze e 950 punti a referto). Dopo le parentesi con Panathinaikos (con cui vince la Coppa di Grecia) e Hapoel Jerusalem (vittoria del campionato israeliano), Gentile torna in Italia vestendo i colori della Virtus Bologna: la scorsa stagione è protagonista nel campionato ACB spagnolo con l’Estudiantes. Fra regular season e playoff, per Ale Gentile 276 presenze e 3.062 punti in Serie A".