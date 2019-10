Bayern Monaco-Olimpia Milano, la cronaca

Messina lancia subito Scola in quintetto, ma 5 palle perse dell'AX regalano il break al Bayern (10-3 dopo 4'). Il lungo argentino segna il suo primo canestro milanese con una tripla e insieme alla furia agonistica e al talento del Chacho Rodriguez in uscita dalla panca (9 punti con 3 tiri e 2 assist), rimette in partita Milano (22-23 al 10'). Lucic e Monroe sono due clienti difficili per la difesa Olimpia, in apnea dall'altra parte del campo senza le giocate di Rodriguez: in un amen l'AX incassa un parziale di 15-0, scivolando a -12 (37-25 al 15'). Messina ha pochissimo dai vari Cinciarini, Della Valle, Moraschini e Roll, con Milano che trova sulla sirena la tripla di Scola (10 punti) del -8 con cui si va all'intervallo (42-34). Il copione non cambia a inizio ripresa, con il Bayern che domina in ogni zona del campo e Milano costretta sempre a inseguire (52-44 al 25'). Nemmeno un paio di magie dei soliti Rodriguez e Scola riescono a riavvicinare i biancorossi, i cui tentativi di rimonta vengono costantemente detonati, con i tedeschi in controllo al 30' (61-50). Messina trova energia dalla panca con Biligha e Della Valle, tornando improvvisamente in partita (61-59 al 34'). L'Olimpia però non segna mai dalla lunga (4/21, ovvero il 19%) e il Bayern può scappare nuovamente (68-60 al 37'): è l'allungo decisivo, che costringe la nuova Milano di Messina al primo ko stagionale in Europa per 78-64.

Bayern Monaco: Lucic 18 punti, Dedovic 16

Milano: Scola 17, Rodriguez 14, Della Valle 10