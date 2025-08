Trentino Cup, l'Italia vince con l'Islanda 87-61

Gianmarco Pozzecco ha commentato la vittoria degli Azzurri contro l'Islanda: "Dobbiamo lavorare molto, i veterani stanno dando una mano ai più giovani e si sta costruendo una chimica importante. Abbiamo bisogno di tempo e spero di riuscire a far sì che tutto possa funzionare per il meglio. L’unico problema che avrò è quello di avere tanti giocatori forti nello stesso ruolo: abbiamo provato diversi quintetti e dobbiamo trovare le gerarchie giuste, per andare in una direzione che possa essere gratificante con serenità. Domani giocheremo col Senegal, una squadra fisica completamente diversa dall’Islanda. Noi abbiamo un nostro fratello che è in ospedale, loro sono ragazzi fortunati che hanno la possibilità di fare una cosa bella divertendosi. C’è una professionalità importante ma l’aspetto ludico non va perso e se ti riesci a divertire hai già vinto".