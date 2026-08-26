ASVEL, budget ridotto: anche Tony Parker si taglia lo stipendio

Secondo quanto riportato dal quotidiano L'Equipe, Tony Parker si sarebbe ridotto di 5 volte il suo stipendio, accettando un salario da 200.000 euro. L'ASVEL Villeurbane ha avuto un'estate turbolenta, costretto a tagliare il budget da 59 a 24 milioni e a rinunciare ad alcuni colpi di mercato già firmati: Parker però non ha voluto che il suo staff subisse queste conseguenze

L’ASVEL Villeurbane ha dovuto rivedere i propri piani in vista della nuova stagione, obbligato a ridurre drasticamente il proprio budget da 59 a 24 milioni di euro. Questo ha costretto il club francese a rinunciare ad alcuni colpi di mercato, come Armoni Brooks, Daniel Theis e Sylvain Francisco, ma il roster rimane di alto livello, con gli ex NBA Patty Mills e Jae Crowder come giocatori copertina.

E poi c’è Tony Parker, il presidente che è atteso alla prima esperienza da capo allenatore. Lui, che nel 2016-17 con i San Antonio Spurs percepiva uno stipendio di oltre 15 milioni di dollari, ha deciso di tagliarsi drasticamente il salario e di accettare un assegno da 200mila euro l’anno, un quinto di quello che avrebbe dovuto percepire.

Secondo la ricostruzione del quotidiano L'Equipe, Parker ha fatto sapere che questa decisione è stata fatta per mantenere quasi intatto il suo staff tecnico, con l’ex ct della Francia Vincent Collet come figura principale. “Il mio coaching staff deve rimanere qui e non deve subire tutto quello che è successo”, ha raccontato Parker, il cui ASVEL mantiene comunque il più alto budget mai registrato nella storia del club.