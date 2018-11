Durante una partita di terza divisione del campionato olandese, nello scorso fine settimana, i Rijnsburgse Boys, settimi in classifica, hanno ricevuto in casa i leader del campionato, gli AFC. E i tifosi hanno pensato bene di usare l'ingegno per provare a distrarre i giocatori con una visita inaspettata sul campo: una spogliarellista completamente nuda, che portava la bandiera della squadra locale. Quando l'AFC si stava preparando a calciare una punizione a suo favore, è iniziata la manovra di distrazione. Per prima cosa, dagli spalti, i tifosi dei Rejunsburgse Boys hanno lanciato delle fogli bianchi, mentre dal lato del campo una donna misteriosa è entrata sul terreno di gioco.

La strategia: pagata dai tifosi per distrarre gli avversari

La spogliarellista, già nuda sul campo e con la bandiera della squadra locale, ha iniziato a correre sul campo, importunando alcuni dei giocatori che hanno guardato con stupore la scena. La stessa spogliarellista ha parlato con i media locali una volta che la partita è finita ed ha dichiarato che la sua incursione sul campo era un incarico a pagamento. "Dopo la mia corsa, continuo con il mio lavoro, di solito faccio spettacoli di striptease, ma è stato un cambiamento positivo, potrei sicuramente rifarlo", ha rivelato Roxy. Purtroppo per i tifosi, la distrazione non ha reso i risultati sperati per la loro squadra che alla fine ha perso 6-2 l'incontro.