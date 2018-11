Probabilmente avrà voluto emulare il collega scandinavo molto (ma molto) più famoso. Oppure, con quel cognome praticamente impronunciabile e quel campionato (serie B norvegese) che quasi nessuno conosce, avrà pensato a un modo per far parlare di sé e diventare noto come (o quasi) il totem svedese. Fatto sta che Zymer Bytyqi (il nome è veramente complicato, in effetti) l'ha fatta grossa. O meglio, l'ha fatto proprio bello. Parliamo di un gol chiaramente, realizzato dal giovane attaccante norvegese del Viking in un'anonima partita del secondo campionato nazionale norvegese (quella vinta per 4-2 sul campo del Mjondalen) con un colpo ad effetto degno del miglior Ibrahimovic.

Azione di contropiede, la palla arriva all'ala sinistra dei Viking che stoppa e temporeggia in attesa dell'arrivo dei suoi compagni e poi finalmente crossa: dalla destra spunta proprio Bytyqi, ma il servizio del compagno è leggermente arretrato e l'attaccante deve correggere la propria corsa per arrivare a impattare il pallone. Il problema, però, è che il suo piede forte è il destro e la sfera gli sta cadendo sul sinistro. Allora l'idea istintiva e geniale: accelerare la corsa e provare a prendere il pallone con un gancio volante, un colpo di tacco aereo, con la mossa dello scorpione insomma, per realizzare la quale, però, è necessaria prima un'innaturale torsione del busto in volo. Tutto semplice? Per nulla, ma a Bytyqi il gesto è venuto proprio bene. E ricorda da vicino, anche se non proprio da troppo vicino, il super gol col quale Ibrahimovic ha voluto festeggiare il traguardo delle 500 reti in carriera.