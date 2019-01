Se sia una magia del portiere del Glentoran (campionato nordirlandese) o una papera del collega avversario dell'Institute potete valutarlo guardando il video. Elliott Morris, impegnato in trasferta con la sua squadra, ha segnato un incredibile gol su un calcio piazzato battuto alla distanza di 70 yard (64 metri). In una breve intervista rilasciata a BBC Sport, Morris ha poi rivelato che il tiro non era stato solo un colpo di fortuna ma intenzionale: "Ho visto che il loro portiere era abbastanza lontano dalla porta e avevo il vento a favore, ho calciato il più forte possibile e per fortuna è entrato". L'incontro è terminato 2-0 in favore degli ospiti.