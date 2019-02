Carlos Queiroz è il nuovo commissario tecnico della Colombia. Lo ha ufficializzato la stessa federazione con un tweet di "bienvenido". Il 65enne allenatore portoghese, reduce dalla Coppa d'Asia con l'Iran, prende il posto di Arturo Reyes, ct ad interim da Russia 2018, dopo l'addio di Josè Pekerman al termine del Mondiale. "È un onore essere qui - ha scritto su Instagram l'ex tecnico di Real Madrid e Manchester United -. Sono molto felice per la fiducia e la speranza che la federazione colombiana ha riposto nel mio lavoro. Arrivo con grande umiltà e cercherò di fare il massimo per sfruttare il patrimonio che ho a disposizione e per portare avanti il prestigio che la Colombia ha in tutto il mondo". Il primo obiettivo di Queiroz con i "Cafeteros" sarà la Coppa America, in programma in Brasile dal 14 giugno al 7 luglio.