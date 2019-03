Vedere la propria Nazionale vincere un Mondiale è certamente un'emozione indescrivibile. Si soffre per un mese intero e poi si festeggia, vivendo momenti che poi si ricorderanno per tutta la vita. C'è chi conserva immagini, foto, maglie di un evento straordinario come un successo in Coppa del Mondo. E c'è chi, invece, prova a rendere omaggio agli eroi nazionali chiamando i propri figli come loro. È successo anche questo in Francia, dove due genitori si sono diretti all'ufficio anagrafe per chiamare il figlio Griezmann Mbappé. Sì, proprio così. Non Antoine-Kylian, ma proprio utilizzando i cognomi dei due principali protagonisti della Francia campione del mondo in Russia. Sono dovute intervenire le autorità per impedire a questa coppia di chiamare il figlio in questo modo.

Gli altri casi

E non è la prima volta che qualcuno prova a dare un nome a un neonato per onorare un idolo sportivo. A Napoli, ormai da un trentennio, ci sono tanti bambini di nome Diego, ovviamente in onore a Maradona. Decisamente peggio fece una coppia dei tifosi del Burnley che, nel 2011, chiamò un proprio figlio con tutti i cognomi dell'undici titolare: Jensen ‘Jay Alexander Bikey Carlisle Duff Elliot Fox Iwelumo Marney Mears Paterson Thompson Wallace’ Preston. Il calciatore peruviano Paolo Guerreiro si chiama così perché il padre era un tifoso di Paolo Rossi. Tanti casi curiosi, ma in Francia non esisterà alcun Griezmann Mbappé.