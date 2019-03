Iker Casillas e la sua passione per il Napoli. Nessuna intervista o dichiarazione, ma una sorta di gioco, un challenge divenuto virale su Twitter che ha svelato la preferenza dell'ex portiere del Real Madrid e attuale n.1 del Porto per quanto riguarda il campionato italiano. Si chiama #teamworld e consiste nello svelare con un tweet la propria squadra preferita nei paesi calcisticamente più rilevanti. Spagna, Germania, Inghilterra, Italia, Francia, Olanda, Portogallo, Brasile, Argentina e Messico (con svariate variabili, a propria discrezione). Così, lo spagnolo campione del Mondo non si è sottratto e accanto alla bandierina tricolore ha indicato proprio il Napoli. Scontata la scelta del Real Madrid per la Spagna e del Porto per il Portogallo, tutto sommato prevedibile l'Ajax per l'Olanda, ma Iker sorprende quando c'è da scegliere per Germania, Inghilterra e Francia: Schalke 04, Newcastle e Marsiglia. Fuori dall'Europa, le preferite di Casillas sono Santos, Boca Juniors e Cruz Azul. Con il club brasiliano ha anche simpaticamente risposto al tweet. Il #teamworld è stato poi riproposto anche da numerose testate sportive e migliaia di utenti hanno condiviso la loro "lista".