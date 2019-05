Paul Gascoigne ci ricasca. L'ex calciatore inglese continua la sua battaglia contro l'alcol, uno scontro da cui non riesce ad uscire vincitore. L'ultima disavventura, come riportao dal Sun, risale a poche ore fa. Paul si è presentato completamente ubriaco all'interno di un eleganete ristorante cinese che si trova a Bournemouth. Al suo interno era presente anche l'allenatore Harry Redknapp, che si stava concedento una serata romantica in compagnia della moglie Sandra. La situazione è precipitata all'ingresso dell'ex centrocampista che, totalmnente fuori controllo, ha iniziato ad inciampare di continuo fra una bestemmia e l'altra. Per sua fortuna Redknapp è intervenuto evitando il peggio. Dopo aver pagato il conto, è riuscito a caricare Gascoigne sulla propria automobile e a portarlo via dal ristorante. Insomma, l'ennesimo round perso contro una dipendenza che lo accompagna ormai da troppo tempo.

Le testimonianze

"Harry è stato un vero eroe - ha commentato qualcuno - Gazza era in un pessimo stato. Era fuori di testa, inciampava dappertutto". Stando ai racconti dei pochi presenti (erano le 21:45, il locale si era in parte svuotato) Redknapp, vincitore lo scorso anno della serie televisiva I'm A Celebrity, in un primo momento ha provato a far sedere Gascoigne al suo tavolo, ordinandogli qualcosa da mangiare per fargli passare la "sbronza". Ma non c'è stato verso, perché l'ex calciatore inglese era a dir poco incotrollabile: "È stata una scena straordinaria - le parole di chi c'era - è stato tutto totalmente casuale. Gazza non aveva fissato con Harry e sua moglie, si è solo imbattuto in loro. Si conoscono da anni e Harry era davvero sconvolto nel vederlo così ...". Fortunatamente l'intervento di quest'ultimo ha pemesso a Gazza di non cacciarsi in ulteriori guai.