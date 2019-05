Neymar, l’ultimo capriccio costa 13 milioni di euro. Si tratta di un elicottero, con cui il fenomeno brasiliano, che non sarà capitano della sua nazionale in Copa America, sabato scorso si è presentato al ritiro della Nazionale di Granja Comary (quartiere della città di Teresópolis, che si trova a 90 km di distanza da Rio de Janeiro). Il gioiellino dell’attaccante del Paris Saint-Germain è stato fotografato da alcuni curiosi: Neymar lo ha utilizzato per volare da Rio al quartier generale della Federazione brasiliana, che si trova a quasi 1000 metri sul livello del mare, evitando così la strada piena di curve che collega le due località. Un vero e proprio sfizio, quello che si è tolto il 27enne, che all’interno del velivolo - è un Airbus H-145, lanciato nel 2019 sul mercato, con undici posti al suo interno e lungo quasi 14 metri - ha anche una postazione tutta per sé realizzata dal marchio Mercedes. La velocità di crociera del lussuoso elicottero è di 248 chilometri orari e ha un’autonomia di quasi tre ore. E c’è di più: il mezzo è completamente nero ed è griffato con una scritta in bianco che riporta le sue iniziali. Secondo la stampa brasiliana, già hanno avuto modo di farci un giro alcuni compagni di nazionale, come Arthur, Allan, Ederson, Richarlison e Fernandinho. Neymar non è nuovo a lussi di questo genere: possiede infatti anche un aereo privato (un Embraer Legacy 450) per i viaggi di lunga distanza, pagato anch’esso circa 13 milioni di euro.