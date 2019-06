“Neymar dovrà rinunciare alla Coppa America”. Parole forti, soprattutto se a pronunciarle è il vicepresidente della Federazione brasiliana, Francisco Noveletto, che, come riportato da As, in un’intervista alla tv brasiliana SBT ha espresso la sua preoccupazione in merito a una possibile partecipazione dell’attaccante al torneo al via il 15 giugno, alla luce delle vicende di cui è stato protagonista negli ultimi giorni. Il riferimento è all’accusa di stupro avanzata da una modella brasiliana che sostiene di essere stata violentata dal giocatore lo scorso 15 maggio a Parigi, con la difesa di Neymar affidata a un video in cui ha postato la chat privata su WhatsApp con la ragazza.



Un nuovo video?

Ora, però, “un nuovo video che lo riguarda starebbe per uscire, un filmato che lo sottoporrebbe a forte pressione psicologica”, ha rivelato Noveletto, chiedendo quindi al campione brasiliano di fare un passo indietro per il bene di tutti. “Se Neymar decide di giocare la Copa America penso che il Brasile non ci guadagni. Già aveva deluso al Mondiale di Russia, figuratevi ora con tutto questo peso emotivo addosso. Credo che a tutti gioverebbe se lui scegliesse di non disputare il torneo”.

La difesa del Presidente

Parole che contrastano con quanto affermato invece dal presidente della Federazione, Rogerio Caboclo, che ha espresso “totale fiducia in Neymar”. “Conosciamo la persona, l'uomo e l'atleta che è - ha spiegato -. La CBF segue i fatti con totale fiducia e la convinzione che verrà chiarita ogni cosa al più presto”.