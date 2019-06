Tutto da rifare: Espérance-Wydad alla fine si rigiocherà. La finale di ritorno della Champions League africana, organizzata dalla CAF, verrà disputata nuovamente, dopo il caos relativo al malfunzionamento del Var che ha caratterizzato il match dello Stade Olympique de Radès, vinto dalla squadra di casa a tavolino. La Coppa alzata dal club tunisino è stata dunque invalidata: il match con i marocchini del Wydad Casablanca, che si erano rifiutati di continuare a giocare per via del supporto tecnologico difettoso, verrà ripetuta in campo neutro. Lo ha annunciato il presidente della Federazione africana Ahmed Ahmed, il quale ha annunciato che “il ritorno della sfida avrà nuovamente luogo altrove, in Egitto, a porte chiuse”. In aggiunta, è stato preso un duro provvedimento nei confronti del presidente dell’Espérance, Hamdi Maddeb, che è stato squalificato per due anni per le minacce allo stesso Ahmed e per le pressioni di annullare la partita e quindi proclamare la sua squadra tunisina campione d’Africa.