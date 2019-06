Essere avanti 4-0 al 70' per poi... perdere. Già, è successo anche questo nella K League 1, la Serie A della Corea del Sud. In campo Gangwong FC e Pohang Steelers, praticamente affiancate in classifica dopo sedici giornate di campionato. Ci sarebbe dovuto essere un totale equilibrio quindi, ma il punteggio racconta altro. Al 57', infatti, i padroni di casa sono già sotto di quattro gol, un disastro. Molti mugugni dagli spalti, gli avversari che si divertono e fanno girare il pallone. Ma si sa, fino al fischio finale è sempre tutto possibile e i ragazzi di Kim Byung-Soo lo hanno dimostrato. A venti minuti dalla fine è iniziata l'incredibile rimonta. Al 71' ecco il primo gol di Jae-Wan Cho, quello che poteva essere considerato la classica rete della bandiera. Invece è stato semplicemente il primo mattone, il primo grande passo verso l'impensabile. Dopo otto giri d'orologio il difensore cipriota Valentinos Sielis accorcia ulteriormente le distanze. I tifosi di casa ci credono un po' di più, ma il punteggio resta sul 2-4 fino al 90'. Sembra finita dunque, ma non è così.

Pazzo recupero

Nei minuti di recupero, infatti, succede l'incredibile. Il protagonista è ancora Jae-Wan Cho, che al 92' e al 94' trova altri due gol e segna così la propria tripletta personale. E' 4-4, già impresa così. Ma il Gangwong non si ferma più e va avanti, trovando la quinta rete - quella della vittoria - proprio quando l'arbitro ha già il fischietto in bocca. Lo segna Jung Jo-Gook, subentrato dalla panchina ed eroe della serata insieme ai suoi compagni. Una rimonta storica, che ci mette poco a fare il giro del web e dei social: "Liverpool vs Barcellona chi?" Scrive scherzando qualcuno su Twitter. In una stagione in cui se ne sono viste di tutti i colori, dalla Corea del Sud arriva l'ennesima dimostrazione di come nel calcio, fino alla fine, sia tutto possibile.