Una partita lunga ... una vita. Yongin Taesung e Cheongju Daesung hanno dato vita a un match incredibile, senza particolari emozioni all'interno dei tempi regolamentari - terminati 0-0 -, ma decisamente avvincente nella lotteria dei rigori. I tiri dagli 11 metri, nell'incontro valido per i quarti di finale del campionato di 'Educazione Secondaria', hanno prodotto uno spettacolo di cui nel mondo non vi era ancora traccia. Ne sono serviti 62 totali, infatti, per decretare il vincitore finale. A trionfare è stata la squadra di casa con il punteggio di 29-28. Un'attesa durata ben 50 minuti e il protrarsi dei rigori non può neanche essere addebitato alla scarsa mira dei giocatori. Solo 5 dei 62 penalty complessivi sono stati sbagliati dai protagonisti in campo, stoici nel non perdere mai lucidità dopo tutto il tempo trascorso. Una sequenza che si appresta a diventare un nuovo record. Come riportato da Mysemuanyabola, infatti, la Federazione coreana (FKA), ha già annunciato che si presenterà davanti alla Fifa per ufficializzare il nuovo primato stabilito come "rigori più lunghi del mondo", ovvero numero di penalty necessari per stabilire la squadra vincitrice. Risultato che farà scendere in seconda posizione il precedente traguardo raggiunto in Repubblica Ceca nel 2005, quando la sfida in coppa di Namibia, tra KK Palace e Civics, terminò dopo 48 conclusioni dal dischetto.