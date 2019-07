Idolo in campo, ma anche fuori dal terreno di gioco. Thiago Silva continua ad avere un gran numero di fan in giro per il mondo e non soltanto per le prestazioni con la maglia del Paris Saint Germain. Di recente, infatti, al difensore brasiliano è stato dedicato un brano rap, realizzato dai cantanti londinesi AJ Tracey e Dave. Proprio quest’ultimo si è esibito nel weekend del 29 e 30 giugno al Glastonbury Festival, manifestazione musicale e di spettacolo che si svolge in Inghilterra. E tra le canzoni intonate anche quella dedicata a Thiago Silva. Dave, però, non è salito sul palco da solo.

Alex, tifoso-cantante



Prima di esibirsi nel brano ispirato al trentaquattrenne brasiliano, Dave ha chiesto se ci fosse qualcuno in grado di cantare insieme a lui. Come riportato dal Sun, l’artista ha visto da lontano una persona con la maglia del PSG e non ha esitato: "Diamogli una possibilità, sembra che lui conosca il testo della canzone". Il prescelto è stato Alex, che con la maglia rigorosamente di Thiago Silva è salito sul palco e ha iniziato a cantare. La sua esibizione ha lasciato tutti a bocca aperta, diventando ben presto virale.

Le reazione di Thiago Silva

Tra chi è rimasto piacevolmente sorpreso anche lo stesso difensore del PSG, che non ha nascosto tutta la sua soddisfazione sui social. Thiago Silva ha anche voluto ringraziare il giovane fan e ha chiesto di incontrarlo: "Grazie, Alex! Ragazzi, aiutatemi a trovarlo", le parole del brasiliano.