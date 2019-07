De Jong, Sinkgraven e il prossimo sarà de Ligt. L'Ajax, che sarà impegnato nei preliminari di Champions, sta per completare ufficialmente la terza grande cessione dell'estate, quella del difensore classe '99 alla Juventus. Nonostante queste partenze eccellenti, però, la filosofia della squadra di ten Hag non cambia e il gioco degli olandesi continua a incantare in giro per il mondo. In attesa di cominciare a fare sul serio, i lancieri hanno disputato la terza amichevole pre-stagionale, in programma contro il Basaksehir. L'Ajax ha battuto i turchi con il risultato di 2-1, ma a strappare gli applausi è stato in particolare il gol che ha sbloccato il punteggio, messo a segno da Kasper Dolberg. Un manifesto del gioco e dell'identità della squadra, con un tiki-taka applicato alla perfezione e che ha visto protagonisti quasi tutti gli 11 della squadra. Ad avviare l'azione, sulla linea di centrocampo, è stato il difensore Schuurs; da lì tantissimi altri tocchi e un totale di 9 passaggi consecutivi, l'ultimo dei quali di van de Beek, prima della rete del danese con un comodo tocco a porta vuota. Il video del gol è diventato subito virale e i giocatori dell'Ajax hanno dato un bel segnale di continuità a fronte di importanti cessioni: il modo miglior per ripartire e far sognare i tifosi dopo una stagione da protagonisti in tutta Europa.