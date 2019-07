Ore difficili quelle che sta vivendo Guillermo Burdisso. Il difensore, fratello di Nicolas, anche lui ex giocatore della Roma (2 presenze nella stagione 2010-2011), è stato fermato dopo le visite mediche a cui si era sottoposto prima del passaggio al San Lorenzo. All'argentino, la scorsa stagione all'Independiente de Avellaneda, è stato riscontrato un problema cardiaco. I medici hanno deciso uno stop di 3 mesi in attesa di capire meglio la situazione. È stato lo stesso Guillermo Burdisso a spiegare la sua vicenda con un video postato su Instagram: "È un momento molto difficile per me, non ero certo preparato a una notizia del genere, nessuno lo è. Adesso però devo concentrarmi sulla mia salute. Lotterò per tornare a giocare a calcio, è quello che so fare e che amo fare più di ogni altra cosa. Ringrazio tutti quelli che mi hanno mandato un messaggio" queste le parole del difensore.