E' arrivato al Barcellona nel 1991, quando aveva solo 11 anni. Ha smesso di giocare lo scorso 2 maggio, dopo 28 anni di carriera. Vittorie, trionfi. Qualche sconfitta, molte gioie. Xavi adesso fa l'allenatore e ha voluto ricominciare dal Qatar, dall'Al-Sadd, la squadra in cui ha giocato gli ultimi minuti della sua vita da calciatore. Un obiettivo, arrivare un giorno sulla panchina del Barcellona. Tornare al camp Nou, a casa sua dunque. Certo, non sarà una missione semplice. Il suo viaggio, intanto, è iniziato proprio in Spagna, in Catalogna per la precisione. La sua prima in giacca e cravatta è stata contro il Palamòs, nello stesso stadio in cui Messi segnò il suo primo gol di sempre con la maglia blaugrana. Era l'estate del 2004. Ne è passato di tempo, ma fra Xavi e il Barcellona sembra esserci una linea di continuità. 767 presenze con quella maglia, nessuno più di lui.

Un pareggio per cominciare

Partire dal basso per arrivare laddove tutti vorrebbero. La panchina del Barcellona è un traguardo lontano e la prima di Xavi, nel frattempo, è finita in pareggio. Il Palamòs è stato in vantaggio per gran parte della gara grazie ad un rigore, ma i ragazzi dell'ex centrocampista non si sono arresi e sono riusciti a rimontare. Tanta l'attenzione rivolta all'esordio di Xavi. 1.500 gli spettatori presenti, compreso il padre Joaquim e il presidente della associazione veterani del Barcellona Ramon Alfonseda. E il modulo? 4-3-3 chiaramente, modello Barcellona. 90' seguiti tutti di un fiato da Xavi, che non si è mai messo a sedere. Chissà se, fra qualche anno, non lo farà sulla panchina dei catalani.