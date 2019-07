Enorme sospiro di sollievo per Neymar: non sarà processato per l'accusa di stupro mossagli dalla modella brasiliana Najila Trindade per l'episodio accaduto a Parigi a inizio giugno. La Polizia ha chiuso il caso per mancanza di prove. Questa decisione verrà inoltrata ai magistrati brasiliani che, ora, avranno quindici giorni per valutarla e poi l’ultima parola spetterà ai giudici.



La Trindade, durante questi due mesi, ha cambiato due volte avvocati e successivamente ha denunciato il furto del Tablet che avrebbe dovuto contenere il video prova dello stupro. Neymar ha sempre negato ogni addebito relativo alla questione.